Quasi sempre al limite del trasgressivo, del consentito.

Anna Oxa fin da giovanissima si impone nel panorama musicale italiano come un’artista sui generis.

Nasce qui, proprio a Bari, nel ’61 e scopre da subito la sua passione oltre che il suo talento per il canto. Inizia a far ascoltare la sua voce dapprima in vari pianobar pugliesi e a soli 15 anni incide il suo primo 45 giri.

È il ’78 quando Anna a soli 16 anni si presenta per la prima volta sul palco del Teatro Ariston, incoraggiata da Ivano Fossati, con “Un’emozione da poco”. Canta di un’innocenza che svanisce ma allo stesso tempo del suo sentirsi forte in una relazione in cui apparentemente è l’anello debole. Il suo Look, al pari della sua voce, lascia il pubblico sbalordito, fa parlare: la cantante indossa abiti che potremmo definire punk, rimandando a un aspetto piuttosto androgino, “gender fluid”, creato appositamente per lei da Ivan Cattaneo, volto creativo del ‘77 nel contesto di Sanremo.

La musica attraverso la moda

Molto forte in lei il legame tra la musica e la moda. “Ritengo sia importante vivere in costante evoluzione. E se uno cambia dentro, naturalmente il suo aspetto esteriore ne risente”, dice la cantante in un’intervista a Elle rilasciata nel 1985 inerente al suo modo di interpretare la musica anche attraverso la moda.

Anna Oxa anticipa le tendenze e dimostrazione ne è la tuta nera aderentissima con cappuccio dell’84, che lascia scoperto l’ombelico, attualmente Must Have tra celebrità e non, ma ai tempi fonte di scandalo.

Negli anni ’80 Anna Oxa è assolutamente un’artista mainstream, è la popstar trasformista della musica italiana. È camaleontica e cambia look ad ogni sua apparizione.

Con “Quando nasce un amore”, è il 1988, e Anna Oxa si presenta al pubblico con capelli cotonati, tirati all’indietro e un abito monospalla viola, non tenendo conto della superstizione del tempo di non indossare questo colore nei teatri. Il Look appare aggressivo, in antitesi al brano che smorza i toni rispetto al passato. Considerata una delle sue più belle canzoni, questa racconta le emozioni che si provano nel momento in cui si conosce la persona giusta, l’amore appare come “un’emozione nella gola”, come un cielo che “ha vinto mille tempeste “.

1990. Al Festival di Sanremo Anna è in tailleur con “Donna con te”. Il suo Look è più sobrio, più maturo, così come lo è nel ’94 quando con Pippo Baudo presenta lo stesso Festival e decide di puntare tutto solo sulla sua voce.

Tra scalpore e tendenza

Ma basta poco e nel ’99 Anna Oxa torna con tutta la sua grinta indossando uno degli outfit più discussi di tutti i tempi. Canta e vince Saneremo con “Senza pietà”, ma ancora una volta oltre che per la sua voce, non passa inosservata per il suo Look. Porta una chioma bicolor lunga e liscissima, make-up glazed skin, pantaloni a vita bassissima con tanga a vista di Tom Ford per Gucci con un crop top senza maniche. Quello che allora fece scalpore, oggi è tendenza assoluta e che Elodie l’abbia riproposto nel suo Videoclip “Tribale” ne è la prova.

“In tanti mi dicevano di restare uguale e non cambiare la mia immagine perché altrimenti il pubblico avrebbe potuto rimanerci male. Io, invece, ho sempre saputo che dovevo dare sfogo alla mia vena artistica ed essere ciò che ero. Che sono.” È così che Anna Oxa giustifica i suoi cambi d’immagine, che tuttavia mantengono sempre una costante: un chè di sexy, elegante e sofisticato.

Ed eccola quest’anno aprire la prima giornata del Festival di Sanremo con l’ennesima metamorfosi di stile. Per lei un abito tunica lungo ai piedi con, a contrasto la chioma platino quasi bianca, un paio di anfibi e niente tacchi. Anche questa volta Anna Oxa non bada alle regole, e se dal Festival tendenzialmente ci si aspetta abiti sontuosi e luccicanti, lei opta per un Look comodo, casual, aggiungendo nella performance cover anche una coppola coordinata.

Ancora una volta niente convenzioni per l’artista barese che, certamente nell’iconica gara musicale italiana è stata, è e sarà sempre protagonista indiscussa.

