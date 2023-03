Nella giornata di domani, sabato 4 marzo, alle ore 15.30, presso la chiesa Madre di Casamassima, saranno celebrati i funerali di Gianluca De Franciscis, il venticinquenne morto in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto nella sera di giovedì 2 marzo, nella zona industriale di Capurso.

Il ragazzo, in particolare, stava percorrendo in sella alla sua moto Honda via Casamassima, tratto della ex Statale 100, in direzione Cellamare, quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un’auto uscita da una strada laterale. In seguito all’impatto il motociclista è stato sbalzato dalla sua moto impattando sull’asfalto, con conseguenze fatali: invano, infatti, ogni tentativo di soccorso.

Per l’accaduto, il Pubblico Ministero della Procura di Bari Manfredi Dini Ciacci, ha aperto un procedimento penale per il reato di omicidio stradale a carico dell’automobilista, non ritenendo necessario disporre l’esame autoptico sulla salma. Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 3 marzo, lo stesso, ha dato il nulla osta alla sepoltura e con essa la possibilità per i suoi cari di fissare la data dell’ultimo saluto. Gianluca era conosciuto in zona, sono tantissimi infatti i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo nelle ultime ore.

“Una nuova stella brilla in cielo strappato alla vita sulla terra – scrivono sui social i gestori della pagina Amo Casamassima. Il giovane lascia il papà Luca, la mamma Isabella , il figlioletto di soli quattro anni Nathan Luca , a cui era legatissimo, la compagna Vania , il fratello minore Francesco e i nonni . Sono proprio i parenti a chiedere di fare luce e giustizia su quanto accaduto sottolineando che la si è trattata di una morte “non solo prematura e improvvisa, ma anche inaccettabile per la dinamica dell’incidente”. Per questo si sono affidati allo Studio3A-Valore S.p.A. , società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che ha messo a disposizione i propri tecnici per seguire la vicenda.

Foto Facebook

