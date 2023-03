Agenti della Questura di Lecce hanno arrestato un uomo e una donna che nel corso della notte sono entrati in una residenza psichiatrica a Lecce impossessandosi di due borse appartenenti a due pazienti ricoverate. Gli arrestati sono una 36enne di Lecce e un 24enne di Poggiardo, entrambi con precedenti, che sono stati bloccati poco distante dalla struttura ancora in possesso della refurtiva che è stata restituita alle proprietarie. Sono accusati di furto aggravato in concorso. La 36enne, inoltre, è accusata anche di evasione dagli arresti domiciliari.

