Un’agguerrita e qualificata pattuglia di triatleti pugliesi ha preso parte domenica scorsa con

lusinghieri riscontri alla prima tappa del Trofeo Magna Grecia 2023 tenutasi nel suggestivo scenario di Paestum (SA) e denominata Athena Duathlon Sprint. Strutturata in otto prove dedicate agli Age Group, in calendario fra marzo e ottobre, la competizione nasce dalla proficua sinergia dei cinque Comitati della Macro Area Sud della Federazione Italiana Triathlon (Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia.

Sul piano prettamente agonistico, la Puglia è stata rappresentata da ben otto società (Acquamarina Palese, Atl. Tommaso Assi Trani, Otrè Triathlon Team, Pol.va Amici di Marco, Salento Tri Enjoy, Triathlon Manfredonia, Triathlon Team Altamura, Triathlon Taranto) fregiandosi della presenza di tre suoi portacolori nella top ten assoluta maschile in virtù del quinto posto di Alessandro Cazzolla (Polisportiva Amici di Marco, Bitonto, terzo classificato nella categoria S4), del settimo di Francesco Quarato (Triathlon Taranto, quarto fra gli S4) e del decimo di Carl Victor Rice (Acquamarina Palese, vincitore nella categoria M3). In ambito

femminile si segnalano, invece, i due brillanti podi conseguiti dalle triatlete dell’Acquamarina Palese, Rosa Rella (seconda assoluta) e Stefania Antonaci (terza), rispettivamente prima e seconda classificata nella categoria M1.

“Il nostro obiettivo principale è quello di creare un’ulteriore occasione di crescita del nostro movimento in tutto il Meridione – spiega il Responsabile Sviluppo Area Centro Sud nonché coordinatore del progetto, il pugliese Nicola Intini – . Le gare si svolgeranno in luoghi di particolare pregio artistico e culturale a partire appunto da Paestum, legati alla storia della Magna Grecia nel Sud dell’Italia. Oltre alla parte prettamente agonistica, le manifestazioni saranno arricchite da iniziative in grado di dare visibilità ad eventi formativi, percorsi storici, culturali ed enogastronomici rivolti a giovani ed adulti. L’auspicabile miglioramento

continuo della qualità dell’offerta porterà ad una fidelizzazione degli atleti al movimento della multidisciplina, ad una maggiore attrattività verso atleti e società di altri territori della Penisola e ad una maggiore conoscenza e fruibilità del territorio”.

La prossima tappa del Trofeo Magna Grecia è in programma domenica 26 marzo a Gallipoli, sede del “Duathlon Corto Città di Gallipoli” (7 chilometri corsa, 30 chilometri bicicletta e infine altri 3 chilometri corsa) organizzato dalla Salento Triathlon Enjoy con campo gara presso l’Ecoresort Le Sirenè”. Per l’iscrizione alle singole gare è possibile consultare il sito ICRON. Il regolamento del Trofeo Magna Grecia. Le gare assegneranno un punteggio per ogni concorrente e la somma dei punteggi ottenuti dagli atleti appartenenti alla stessa società sportiva, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dal sesso, determinerà il punteggio finale di società per l’assegnazione del Trofeo Magna Grecia, nonché dei titoli individuali di categoria, sia maschile che femminile.

