Dramma della solitudine a Lecce dove una 90enne, deceduta da qualche giorno, è stata trovata nel suo appartamento dai Vigili del fuoco. I soccorritori sono intervenuti in via Gabriele D’Annunzio, nel rione Santa Rosa, dopo essere stati allertati perché da giorni non si avevano notizie dell’anziana. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il cadavere. Secondo il 118, la donna era morta da qualche giorno.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.