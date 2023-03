Distrutta l’installazione di poesie realizzata dagli alunni della scuola Balilla-Imbriani in occasione della Giornata della Poesia che ha visto la città, tra cui anche il lungomare, riempirsi di colori ed emozioni dei piccoli studenti del capoluogo pugliese, appartenenti a diverse scuole. È quanto accaduto la scorsa notte in particolare nel quartiere Madonnella. A denunciarlo l’assessore alle Culture Ines Pierucci che con un post sui social ha voluto sottolineare la sua indignazione per quanto accaduto.

“Giornata mondiale della poesia nottata di ignoranza – scrive l’assessore – ieri mattina i bambini del Balilla hanno esposto delle poesie fuori dalla loro scuola e qualcuno ha pensato bene di devastare tutto. I bambini del Balilla Imbriani, le maestre, le persone di Madonella, le famiglie ringraziano coloro che hanno compiuto questo gesto di inciviltà” – conclude.

Foto Facebook

