Focus Arpal Puglia, 259 gli annunci di lavoro

Nella seconda edizione di novembre del report delle offerte di lavoro pubblicate dai centri per l’impiego di Bari e provincia sono in rilievo 259 annunci di lavoro proposti dalle imprese del territorio per 603 persone da assumere.

Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio, Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi; Costruzioni, Impianti, Immobiliare; Servizi amministrativi e contabili, Servizi professionali; Servizi turistici e culturali, Ristorazione; Industria, Produzione, Metalmeccanico: sono queste, invece, le aree occupazionali emergenti, nel periodo, per il territorio barese.

Le offerte si riferiscono -per come riportate negli annunci pubblicati- a posizioni lavorative ad elevata qualificazione (ingegneri, tecnici informatici, idraulici-termoidraulici specializzati, meccanico esperto, meccatronico, tecnico commerciale delle vendite, ecc.) presenti in differenti settori ma riguardanti anche profili tecnico-operativi con competenze più tipicamente di tipo manuale ed esecutivo (frigorista, manutentore meccanico, addetti al confezionamento, carpentiere saldatore, verniciatore industriale, manovale edile e altri). Sono presenti inoltre lavori riferiti a: attività produttive tradizionali (ad esempio bracciante agricolo, operaio), incarichi e mansioni professionali artigianali (ad es. falegname, piastrellista), mestieri emergenti (ad es.green e/o digital jobs: social media manager, digital sales account, e-commerce specialist, environmental engineer) e altro ancora.

I dati sintetici relativi agli annunci delle imprese locali di Bari e provincia, ripartiti per aree occupazionali, come da infografica elaborata ed allegata al comunicato, rappresentano il seguente quadro:

● Agricoltura, agroalimentare, ambiente: 21

● Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 133

● Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 74

● ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 21

● Industria, Produzione, Metalmeccanico: 49

● Logistica, Trasporti, Magazzini: 6

● Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 27

● Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 60

● Servizi finanziari, di credito e assicurativi: 6

● Servizi ludico-ricreativi, d’intrattenimento, artistici e sportivi: 100

● Servizi socio-sanitari ed educativi: 13

● Servizi turistici, culturali e ristorazione: 58

● Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: /

Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l’impiego Bari, è necessario accedere al portale lavoroperte.regione.puglia.it o all’app Lavoro per te Puglia.

Una sezione dedicata alle offerte delle imprese per gli iscritti al collocamento mirato (persone con disabilità e altre categorie protette) distribuite in diversi profili professionali (tecnici programmatori ITC, operatori in attività di marketing-merchandising, addetti al portierato custodia e reception, impiegati addetti alla contabilità, finanza e controllo, operatori socio-sanitari, addetti alla segreteria e impiegati nel settore amministrativo, educatori in ambito sanitario-sociale, infermieri, fisioterapisti, addetto/a alle vendite, addetti al magazzino e altri ancora) è disponibile ancora nello stesso documento di resoconto delle vacancy dell’Agenzia. Sono 35 le unità ricercate per le offerte occupazionali dedicate a queste categorie di lavoratori.

Per la ricerca di personale, i datori di lavoro possono contattare i Centri per l’impiego che supportano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO) con un servizio gratuito e personalizzato.

Eventi come i RECRUITING DAY territoriali facilitano ulteriormente le possibilità di incontro tra aziende e candidati: due giornate di selezione, organizzate dai CPI di Barletta (il 27 novembre) e Rutigliano (il 28 novembre) sono in calendario per favorire, durante la stagione invernale.