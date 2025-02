Bari celebra l’amore, ecco gli eventi in programma a San Valentino

Bari celebra l’amore e, così come ormai da tradizione, festeggia in grande in occasione della festa degli innamorati, San Valentino. La giunta ha infatti approvato nel pomeriggio la proposta di sponsorizzazione di Cube Comunicazione Srl per l’organizzazione di “Bari Love days”, l’evento che farà parte di un programma di iniziative promosse dall’amministrazione comunale in occasione della giornata di San Valentino per celebrare l’amore in tutte le sue espressioni. Tanti gli appuntamenti per festeggiare a Bari il 14 febbraio, con l’obiettivo di animare piazze e luoghi della città con un’offerta per tutte le età e per tutti i gusti.

“Da qualche anno Bari e i baresi hanno imparato a celebrare alcune ricorrenze stando insieme e animando i luoghi della nostra città. San Valentino è tra questi appuntamenti e noi non abbiamo voluto mancare – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli – grazie alla collaborazione dei privati e al lavoro delle associazioni di categoria, che ringrazio per la loro presenza costante sul territorio, la nostra città ospiterà ancora una volta il festival itinerante della cioccolata in piazza del Ferrarese. Un’occasione per i golosi di tutte le età ma anche per gli appassionati del cioccolato, cibo per eccellenza della festa degli innamorati. Siamo contenti che anche i gestori della ruota panoramica abbiano condiviso il nostro spirito e si siano messi in gioco con una scontistica valida per tutte le coppie che vorranno vivere un momento di poesia guardando dall’alto lo skyline più romantico della città. Non mancherà l’appuntamento con l’ormai tradizionale karaoke di largo Albicocca e, nei prossimi giorni, non escludiamo che il programma possa arricchirsi di ulteriori iniziative e allestimenti”, ha concluso.

“Vogliamo che il 14 febbraio sia una giornata di festa per l’intera città, una festa che celebri l’amore in tutte le sue forme, purché siano sinonimo di rispetto e di cura – commenta l’assessore alle Culture Paola Romano – per questo l’amministrazione ha organizzato diverse iniziative, confermando gli appuntamenti ormai attesi da tutta la città, come la festa in largo Albicocca e la Fiera dei maestri cioccolatieri, e organizzando un evento speciale per i ragazzi e le ragazze, che avranno modo di ascoltare un loro coetaneo riflettere sulle più belle pagine dedicate all’amore da poeti, letterati e musicisti. Parlo ovviamente di Edoardo Prati e del suo Cantami d’amore, un evento già sold out cui abbiamo voluto aggiungere un incontro gratuito dedicato alle scuole baresi in mattinata, perché l’amore è il sentimento che più ha ispirato l’umanità fin dalla notte dei tempi, in cui ciascuno trova lo specchio della propria condizione, di gioia o di sofferenza che sia, e sperimenta il senso più profondo dell’essere umani”, ha concluso.

Sulla scia del gradimento riscosso nelle scorse edizioni, si conferma il tradizionale appuntamento, aperto a tutti, in largo Albicocca: pertanto ancora una volta la piazza di Bari vecchia, luogo intitolato all’amore, sarà animata con la musica, i balli e il karaoke all’aperto. Torna “Puro Cioccolato Festival. San Valentino Edition”, la tappa barese del festival itinerante dedicato agli appassionati del cioccolato realizzato, con il patrocinio del Comune di Bari, nell’ambito della partnership nazionale tra Confartigianato Imprese e A.I.R.S. – Associazione italiana ristoratori di strada. Dal 13 al 16 febbraio, questa volta in piazza del Ferrarese, i visitatori potranno selezionare, degustare e scoprire le proposte dei migliori maestri cioccolatieri provenienti da tante regioni italiane e da Paesi esteri, selezionate in base alla tipologia del prodotto, alla ricerca e all’originalità.

Il teatro comunale Piccinni, invece, come già annunciato, ospiterà uno speciale evento fuori abbonamento, voluto dall’assessorato alle Culture, proprio nel giorno di San Valentino: si tratta di “Cantami d’amore”, lo spettacolo di esordio di Edoardo Prati (classe 2004), un giovane appassionato di studi classici che ha trovato sui social un modo innovativo e dinamico per condividere la sua passione, ovvero i grandi classici della letteratura. Alle ore 19.30 Prati porterà sul palcoscenico la naturalezza del suo racconto per intraprendere un viaggio nella letteratura e nella musica attraverso le parole che i grandi poeti hanno scelto nel tempo per cantare d’amore. La pièce mescola, in maniera unica e delicata, la visione delle cose dell’autore (e interprete) alle pagine più belle della letteratura classica e della musica, da Torquato Tasso a Franco Battiato. Allo spettacolo serale si aggiunge l’incontro gratuito con le scuole promosso dall’assessora Romano, sempre nel Piccinni, per offrire agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori l’occasione di dialogare con questo insolito tiktoker, giovanissimo appassionato della letteratura italiana.

Infine, per tutte le coppie che volessero fare un giro sulla ruota panoramica posizionata su largo Giannella e ammirare le bellezze della città, il 14 febbraio sarà possibile usufruire di uno sconto speciale (10 euro anziché 20).

