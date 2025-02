“Marciapiedi troppo larghi”, disagi da via Capruzzi a via Pasubio

“Ancora una volta ci rendiamo conto che le opere che vengono fatte non rispondono alle esigenze dei cittadini”. La denuncia è della coordinatrice cittadina di FdI, Antonella Lella e dei consiglieri municipali Onofrio De Giglio e Luigi Intranò. “In via Pasubio con angolo con corso Benedetto Croce un pezzo pesante questa mattina svoltando a destra è stato costretto a salire sul marciapiede – denunciano – sfiorando i tavolini esterni di un bar. Questo a causa dell’allargamento dei marciapiedi: un intervento che sta creando non pochi disagi ed è pericoloso per i passanti”. Anche in via Capruzzi sono stati allargati i marciapiedi con un restringimento della carreggiata che sta provocando rallentamenti e difficoltà per i bus a svoltare nella rotatoria. “Questa non è New York – continuano i consiglieri – bisogna capire i limiti della città”.