Bari, una buca sul marciapiede: “E’ lì da 2 mesi, nessuno interviene”

Una pezzo di marciapiede saltato a ridosso per giunta di uno scivolo. Siamo in via Principe Amedeo angolo via Argiro. La segnalazione sui social: “Chi bisogna chiamare per evitare che qualche persona distratta o peggio qualche anziano si faccia molto male? Sono almeno due mesi, se non di più, che c’è questa buca ma nessuno interviene”.