Bari, addio a Pina Rima, il cordoglio del sindaco

“La scomparsa di Pina Rima è una notizia che mi addolora sinceramente – è il commento del sindaco Vito Leccese -: la nostra città oggi perde una militante e dirigente sindacale forte, tenace e competente. Una partigiana dei diritti dei lavoratori ma anche una donna intelligente, capace, coraggiosa e impegnata, sia politicamente sia socialmente. Sono tanti i ricordi condivisi, tante le occasioni in cui ci siamo confrontati, anche con toni accesi, ma sempre per raggiungere obiettivi legati al buon funzionamento della macchina amministrativa e al benessere dei dipendenti. Non potrò mai dimenticare la sua determinazione, la sua disponibilità e il suo sorriso. Ai suoi familiari giungano l’abbraccio mio personale e dell’intera città”.