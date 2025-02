Bari, cura e amore per se stessi: una serata contro il cancro

Una carezza contro il cancro. Una occasione per cogliere consigli sulla cura di sé per accrescere l’amore per se stessi. Si chiama “Curadisè” ed è un progetto che ha questo scopo. Una serie di incontri organizzati con questo scopo. Sabato 8 febbraio in via Vincenzo Aulisio 5/7 Bari dalle ore 18 alle 20:30, si terrà “il mirto di Carla”, evento inserito nel programma dell’All in festival.

Consigli pratici, esperienze di vita, risate e riflessioni, in un evento di donne, per le donne. Una mostra fotografica che mostra i segni della paura e della rinascita, all’interno di un salone di bellezza. Tre talk per parlare di sessualità, acconciature e make-up: a condurre la serata la mattatrice Daniela Baldassarra che intratterrà il pubblico anche nel gran finale.