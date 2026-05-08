Bari, San Nicola sfida il “maltempo”, un lungo “fiume” di ombrelli accompagna la statua in mare

La pioggia non ha fermato le celebrazioni della festa di San Nicola, un lungo “fiume” di ombrelli ha accompagnato la statua del santo per il suo imbarco in mare, uno tra i riti più attesi fino al suo ritorno per le celebrazioni finali. Ieri la prima giornata della festa di San Nicola si è svolta senza particolari criticità sul fronte della sicurezza a Bari, dove resta però alta l’attenzione delle forze dell’ordine dopo gli ultimi fatti di sangue legati alla contrapposizione tra i clan mafiosi cittadini. Le celebrazioni religiose e civili si sono svolte regolarmente tra il lungomare, il Borgo Antico e il centro cittadino, sotto un imponente dispositivo di controllo predisposto da Questura e Prefettura. Rafforzata la presenza di polizia, carabinieri e guardia di finanza soprattutto nei punti più sensibili: dalle aree di imbarco e sbarco della statua e del quadro del Santo fino al percorso del Corteo Storico della caravella.

Secondo alcune stime sarebbero circa 200 gli uomini delle forze dell’ordine impiegati nei servizi di sicurezza e prevenzione durante i giorni della festa patronale. La tensione resta alta dopo la maxi operazione antimafia coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari che nei giorni scorsi ha portato all’arresto e al fermo di 14 persone nell’ambito delle indagini sugli omicidi di Raffaele Capriati e Filippo Scavo. Gli investigatori temono possibili ritorsioni e regolamenti di conti legati alla faida tra i clan Capriati e Strisciuglio.

Per questo sono proseguite anche nella giornata di ieri perquisizioni e controlli mirati da parte della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine della Questura di Bari nei confronti di soggetti ritenuti vicini agli ambienti criminali. Nonostante il clima di allerta, la prima giornata della festa si è svolta senza incidenti. Complice anche il maltempo, l’affluenza sarebbe stata inferiore rispetto agli anni precedenti, ma migliaia di persone hanno comunque assistito agli eventi più attesi, dal Corteo Storico allo spettacolo di danza acrobatica in piazza Prefettura. Le celebrazioni proseguono oggi con la tradizionale processione a mare della statua del Santo, l’imbarco sul peschereccio in mattinata, il sorvolo delle Frecce Tricolori e lo spettacolo pirotecnico previsto in serata al molo Sant’Antonio.

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