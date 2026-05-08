Napoli accoglie Papa Leone XIV, cresce l’attesa. Oggi la visita

Cresce l’attesa a Napoli per la visita di Papa Leone XIV, atteso per oggi in città per una giornata che toccherà Pompei, il Duomo e Piazza del Plebiscito. In città già negli scorsi giorni sono entrati nel vivo i preparativi. Ieri mattina, nella sede dell’Arcidiocesi a pochi passi dal Duomo, è arrivata la papamobile che accompagnerà il Pontefice durante gli spostamenti nel centro cittadino, mentre sul lungomare si sono svolte le prove di atterraggio dell’elicottero papale alla Rotonda Diaz.

Secondo il programma diffuso dalla Chiesa di Napoli, il Papa raggiungerà inizialmente Santuario di Pompei per poi partire in elicottero verso Napoli alle 15. L’atterraggio è previsto quindici minuti dopo alla Rotonda Diaz, dove ad accoglierlo ci saranno l’arcivescovo don Mimmo Battaglia, il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il sindaco Gaetano Manfredi e il prefetto Michele Di Bari. Alle 15.45 il Pontefice raggiungerà il Duomo di Napoli, dove visiterà in forma privata la Cappella del Tesoro di San Gennaro. Successivamente attraverserà la navata centrale fino all’altare maggiore, dove saranno esposti il busto del santo e le ampolle con il sangue custodite nel reliquiario.

Dopo un momento di preghiera e la lettura del Vangelo, Papa Leone XIV pronuncerà un discorso e impartirà la benedizione apostolica. Nel pomeriggio il Pontefice si sposterà poi verso Piazza del Plebiscito, dove incontrerà fedeli e cittadini. Previsti anche un passaggio nella Basilica e il saluto alla comunità dei Minimi e alle autorità locali. L’incontro con la città inizierà alle 17.30 con gli interventi dell’arcivescovo e del sindaco, per poi concludersi con la benedizione finale. Intorno alle 18.30 il Papa lascerà Napoli per fare rientro in Vaticano.