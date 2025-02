Bari, “nuova luce” in corso Cavour: sostituite 40 lampadine

“Nuova luce” per corso Cavour. Sono infatti in corso i lavori di sostituzione di 40 lampade degli storici lampioni. L’intervento è finanziato nell’ambito delle ordinarie manutenzioni della pubblica illuminazione e permetterà di sostituire 40 lampadine fulminate o mal funzionanti con nuove luci a led, con “temperatura di colore” pari a 3.000 gradi kelvin e medesime caratteristiche delle precedenti lampade.

Gli interventi già completati hanno interessato i primi 27 lampioni non funzionanti, posizionati negli isolati compresi tra corso Vittorio Emanuele e via Dante. Nei prossimi giorni si procederà con i lavori su ulteriori 13 lampioni, nel tratto di strada compreso tra via Dante e il ponte di corso Cavour. Complessivamente saranno 40 le nuove lampadine, su un totale di 93 lampioni.

“Abbiamo accolto con rapidità la segnalazione arrivata in Consiglio comunale dalla consigliera Micaela Paparella e disposto subito un intervento organico su corso Cavour, una delle più importanti strade del commercio della città, che risultava in parte scarsamente illuminata – ha spiegato l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi – negli scorsi giorni è stata completata buona parte degli interventi, ora attendiamo i materiali per concludere la manutenzione di tutte le luci fulminate e a breve partiranno le ultime sostituzioni. Il nostro corso vivrà di nuova luce, trasmettendo così ai residenti, ai commercianti e a chi attraversa la strada dello shopping una sensazione di maggiore godibilità e sicurezza”.