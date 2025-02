Emporio salute e sportello sociosanitario a Bari, affidati i progetti

Proseguono le attività dell’Emporio della salute e dello sportello sociosanitario a Bari. All’esito dell’avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione, sono stati infatti individuati i due enti partner che si occuperanno di realizzare azioni di contrasto alla grave marginalità adulta, nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria e farmacologica. L’avviso è articolato in due linee: “Emporio della salute” e “Sportello di orientamento e consulenza socio-sanitario”. Entrambi i progetti avranno durata di 24 mesi a partire da febbraio 2025. Il Comune di Bari per l’Emporio ha stanziato un finanziamento complessivo pari a 50mila euro, cui si aggiungono 3.500 euro messi a disposizione dall’ente partner a titolo di cofinanziamento. Per lo Sportello, invece, i fondi comunali ammontano a 80mila euro, mentre la cifra stanziata dall’ente partner ha importo di 40mila euro.

“Abbiamo voluto garantire continuità a due importantissime azioni di contrasto alla grave marginalità adulta già intraprese negli scorsi anni, rispondendo con rinnovati servizi al bisogno di assistenza socio-sanitaria e farmacologica di moltissime famiglie e cittadini – ha commentato l’assessore alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Elisabetta Vaccarella -. L’amministrazione ha consolidato reti e percorsi virtuosi che permettono di combattere gli sprechi farmaceutici e garantire ai più fragili la tutela del benessere e della salute, aspetti fondamentali per un’efficace ed effettiva inclusione sociale. Con questi progetti prendiamo per mano i cittadini più fragili e li accompagniamo innanzitutto verso la consapevolezza dell’importanza della cura di sé, anche per orientarli nella ricerca dei percorsi sanitari giusti. Ringrazio ancora le tante associazioni, i volontari e gli enti del terzo settore, che insieme a una generosa rete di professionisti rendono possibile potenziale le nostre buone pratiche e le progettualità più preziose, coinvolgendo anche la città e soprattutto gli studenti in azioni creative di sensibilizzazione diffusa”.

EMPORIO DELLA SALUTE

Il servizio si pone in continuità con il progetto “Emporio della salute”, realizzato con il supporto della “Rete diffusa per raccolta e dispensazione farmaci per fini sociali” costituita dal Comune di Bari, dall’Ordine Interprovinciale dei farmacisti Bari-Bat, Federfarma Bari, Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, Caritas Diocesana e associazione di solidarietà sociale Rogazionisti Cristo Re Onlus, che raccoglie farmaci conferiti dai cittadini in contenitori ad hoc distribuiti nelle farmacie aderenti al progetto “Recupero farmaci validi non scaduti” o donati al Comune di Bari, e li dispensa a utenti in stato di bisogno, mediante l’opera di farmacisti volontari.

L’ente del terzo settore partner individuato è l’associazione di solidarietà sociale Rogazionisti Cristo Re Onlus. Il progetto si svolgerà negli spazi dell’Emporio della Salute, a Bari in via Zuccaro 6. Il servizio offerto sarà articolato in due momenti: uno di back-office per il recupero, prelievo e stoccaggio dei farmaci un giorno a settimana, e uno di front-office con 2 giorni di apertura a settimana (il lunedì e il giovedì, dalle ore 9 alle 13) con le attività di accoglienza, ascolto attivo con un ponte verso i servizi sociali e dispensazione dei farmaci. L’ente partner garantirà una comunicazione sociale attraverso la pubblicazione di post e la creazione di rubriche tematiche con almeno 2 interventi (“pillole”) mensili a cura dei farmacisti volontari. Saranno coinvolte le parrocchie in azioni di sensibilizzazione con il supporto della Caritas e saranno, inoltre, organizzate visite delle scolaresche nei locali dell’Emporio, oltre a due eventi formativi sulle manovre salvavita a cura di un trainer professionista. Verrà, poi, bandito un concorso per l’ideazione e la progettazione di un claim sul tema solidarietà indirizzato alle scuole e a fine progetto gli studenti del liceo artistico realizzeranno una mostra plastica, pittorica e multimediale.

SPORTELLO DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA SOCIO-SANITARIO

Lo Sportello risponde alla necessità di creare uno spazio che eroghi informazioni, faccia prevenzione primaria ed educazione sanitaria attraverso attività di screening e sensibilizzazione sul tema della salute e del benessere delle persone e delle famiglie, italiane e straniere, in condizione di grave marginalità economica e sociale. Per il progetto è stato individuato come soggetto partner l’associazione Psicologi per i Popoli Bari e Bat. Le prestazioni saranno gratuite, erogate da una rete di professionisti volontari, destinate a persone singole o famiglie in grave marginalità: lo sportello non potrà offrire trattamenti di cura, da effettuarsi esclusivamente presso la rete dei servizi sanitari.

La sede è in via Re David 76: lo sportello sarà attivo per tre giorni a settimana, per un totale di 12 ore di front office. In continuità con l’attuale organizzazione, il servizio sarà aperto al pubblico il martedì (ore 9.30 – 13.30), il giovedì (ore 15 – 19) e il venerdì (ore 15 – 19). Alle attività ordinarie del Polo socio-sanitario (orientamento e supporto sociosanitario, prestazioni psicologiche, visite mediche generali, eventi di sensibilizzazione e informazione), si aggiungerà la realizzazione di screening mirati. Pertanto, ogni mese, due delle giornate di apertura previste saranno dedicate alla realizzazione di screening mirati, in base alle diverse competenze ed esperienze dei medici disponibili. Ogni mese saranno, inoltre, organizzati due eventi allargati di sensibilizzazione, aperti al territorio, tenuti da esperti del settore, cui si aggiungeranno 24 interventi programmati itineranti sul territorio cittadino, della durata di 4 ore a uscita, per intercettare e monitorare le condizioni di persone che vivono in campi rom, strutture autogestite, luoghi in cui si rileva un’alta presenza di persone senza dimora, Case di Comunità, ai fini della realizzazione di screening diagnostici, visite generali o specialistiche e, ove possibile, campagne di vaccinazione anti-influenzale. Inoltre, il Polo socio-sanitario renderà disponibili 30 prestazioni infermieristiche, che potranno essere erogate – su segnalazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Pronto Intervento Sociale o delle strutture di accoglienza – presso il domicilio dell’interessato.

Lo Sportello si avvarrà anche di un servizio di refertazione specialistica da parte di una società di telemedicina specializzata, che garantirà l’analisi e refertazione di 50 ECG. Le informazioni e gli aggiornamenti rispetto alle attività saranno diffuse tramite il sito web Polo Socio Sanitario di Prossimità e tramite materiale informativo redatto in più lingue (italiano, inglese, francese, arabo, ucraino).