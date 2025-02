Paura sulla statale 16, in particolare all’altezza dell’uscita Carrassi-Carbonara in prossimità dell’edificio che ospitava la fabbrica Mecflex. Proprio l’insegna dell’attività, ubicata in una casa ormai in disuso, si sarebbe staccata restando appesa. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona rimuovendo la parte pericolante dell’insegna.

Foto repertorio