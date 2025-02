Paura a Brindisi, bus colpito da grande sasso: ferito conducente

Questa mattina, nel quartiere Paradiso di Brindisi, un autobus della Stp è stato colpito da un grosso sasso, mandando in frantumi uno dei vetri del mezzo. I frammenti hanno ferito il conducente, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni fornite dall’azienda di trasporto, il responsabile sarebbe un passeggero appena sceso alla fermata, che dopo il lancio del sasso si sarebbe dato alla fuga. Il personale della Stp ha prestato assistenza ai passeggeri a bordo, mentre sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, ora impegnate nelle indagini per identificare l’autore dell’aggressione.

L’episodio si aggiunge a un precedente caso di vandalismo avvenuto appena dieci giorni fa, il 29 gennaio, sempre nel rione Paradiso, in via Egnazia. “È chiaro che esiste un problema serio – ha dichiarato la presidente della Stp di Brindisi, Alessandra Cursi – perché il nostro compito è garantire la sicurezza del personale e dei passeggeri”. Cursi ha inoltre espresso fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine e sottolineato la necessità di adottare misure di protezione per chi utilizza e opera nei mezzi pubblici, soprattutto nelle aree considerate più a rischio. “Non possiamo più rimandare interventi di tutela perché le zone più critiche sono ormai ben individuabili”, ha concluso.

Foto repertorio