Bari, tenta di fuggire ai controlli: in tasca aveva 56 dosi di cocaina

Mercoledì pomeriggio, a Bari nel quartiere Japigia, la Polizia di Stato ha arrestato un barese di 29 anni, con la doverosa premessa che si tratta di accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari, che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, presunto responsabile di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a P.U. e lesioni personali stradali. L’uomo, fermato per un controllo di Polizia mentre era alla guida di un motociclo, dapprima avrebbe finto di fermarsi all’alt dei poliziotti e poi, improvvisamente, sarebbe ripartito ad alta velocità colpendo un agente all’altezza della gamba. Durante il tentativo di fuga, dopo aver perso il controllo della moto, sarebbe caduto ed avrebbe travolto una donna che in quel momento stava percorrendo quel tratto di strada.

Fermato dai poliziotti, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 56 dosi di cocaina, per il peso complessivo di 32 grammi. L’attività di perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo ed ha consentito di rinvenire e sequestrare la somma di 3.510 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. La donna investita è stata immediatamente soccorsa e trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Di Venere” per ricevere le cure del caso. Il poliziotto è stato medicato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Paolo”. Tratto in arresto, il 29enne è stato associato presso il carcere di Bari.