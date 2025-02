Mafia e politica a Bari, oggi si decide il destino del Comune

Sarà oggi il giorno della verità. Alle 11, infatti, è convocata la riunione del Consiglio dei ministri durante la quale il ministro Matteo Piantedosi potrebbe relazionare sulle presunte infiltrazioni dei clan nel Comune di Bari, svelate a febbraio 2024 dall’inchiesta “Codice Interno” e successivamente oggetto di verifiche da parte degli ispettori inviati dal Viminale: un passaggio fondamentale per capire se l’amministrazione del capoluogo sarà sciolta per mafia e commissariata oppure no. Domenica intanto scadrà il termine di tre mesi entro il quale il titolare del Viminale è tenuto ad analizzare il dossier trasmessogli dal prefetto Francesco Russo e a decidere il destino del Comune. Se non dovesse arrivare oggi, il verdetto di Piantedosi potrebbe slittare a lunedì.