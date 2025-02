Sanremo: un festival che ha fatto la storia della musica italiana

Sanremo, ad oggi nota come la città della musica, non è solo un luogo simbolico per gli appassionati, ma è anche il cuore pulsante di uno dei festival più importanti e longevi del panorama musicale mondiale.

Ma quando e come è nato il Festival di Sanremo?

Tutto nasce da Ezio Ruggiero, imprenditore e dirigente Rai, che un giorno decide di organizzare un evento che avrebbe celebrato la musica italiana. E’ il lontano 1951 e la scelta sul luogo in cui realizzare questo evento ricade su Sanremo, meta turisticamente già nota.

Nell’arco di pochi mesi, nasce il Festival della Canzone Italiana, in programma dal 29 gennaio al 2 febbraio 1951, presso il Teatro Ariston. Nonostante inizialmente nasce una manifestazione relativamente piccola, il festival riscuote subito un enorme successo, così che negli anni successivi, la manifestazione acquista sempre più notorietà, diventando un evento televisivo e attirando l’attenzione di artisti sempre più noti.

Già negli anni ’70, il palco dell’Ariston vede salire i più importanti artisti del tempo da Domenico Modugno a Adriano Celentano, passando per Claudio Villa.

Ma è negli anni ’80 che il Festival diventa una vera e propria celebrazione della musica italiana, soprattutto grazie alla diretta televisiva su Rai 1. Quel palco della città di Sanremo diventa una piattaforma fondamentale per lanciare nuove tendenze musicali e per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero.

Oggi il Festival è un evento che non si limita a essere solo un concorso musicale. Con il tempo, si è trasformato in uno spettacolo che mescola musica, spettacolo, politica e cultura. Ospiti internazionali e presentatori diventano protagonisti quanto gli artisti in gara. Si cerca quindi di unire passato, presente e futuro della musica, cercando sempre di reinventarsi senza perdere il fascino di quell’antica tradizione musicale.

Tra chi lo guarda con passione e chi con occhio critico, il Festival di Sanremo continua ad essere palcoscenico della musica italiana. Ora non ci resta che metterci comodi e attendere l’inizio di questa nuova edizione.