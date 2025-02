Sconto sulla bolletta della luce, c’è tempo si a 30 giugno

Oltre 11 milioni di consumatori potranno accedere allo sconto di 113 euro sulla bolletta della luce. Si tratta dei clienti vulnerabili, cioè coloro che hanno più di 75 anni, chi è affetto da disabilità o chi si trova in condizioni di disagio economico. Questi avranno tempo fino al 30 giugno 2025 per richiedere di essere forniti dal Servizio a Tutele Graduali (STG) predisposto dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) per accompagnare il passaggio al mercato libero dell’energia elettrica dopo la fine del mercato tutelato.

Sul sito l’Arera ha pubblicato le modalità per ottenere lo sconto, che spetta agli 11,8 milioni di clienti vulnerabili. Di questi attualmente, 8,5 milioni hanno scelto un fornitore nel mercato libero, mentre 3,3 milioni si trovano sotto il regime di maggior tutela. Potranno accedere al servizio che consente di risparmiare 113 euro all’anno sulle bollette della luce, anche le persone che rientrano in una di queste condizioni: over 75; disabili; chi si trova in condizioni economiche svantaggiate (ad esempio percettori di bonus sociali); chi ha un’utenza in un’isola minore non interconnessa; chi si trova ad abitare in una struttura di emergenza a causa di una calamità naturale.