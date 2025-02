Neurologia di Foggia, al via il percorso di riabilitazione cognitiva

Partirà lunedì 10 febbraio un percorso di riabilitazione cognitiva dedicato ai pazienti con demenza in fase lieve, promosso dalla Struttura complessa ospedaliera di Neurologia del Policlinico Foggia, diretta dal Dott. Ciro Mundi. Il percorso è articolato in dieci incontri di gruppo per un massimo di sei pazienti, il lunedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12 nella stanza di Neuropsicologia al terzo piano, fino al 13 marzo. I referenti progetto sono la psicologa Eriola Bagoj e la neurologa Elena Carapelle. “La riabilitazione cognitiva – spiega il dottor Mundi – è un insieme di interventi terapeutici mirati a migliorare o mantenere le funzioni cognitive in persone con deficit cognitivi causati da malattie neurodegenerative come la demenza di Alzheimer.

L’obiettivo principale è aiutare il paziente a compensare le difficoltà cognitive, migliorando la qualità della vita e favorendo l’autonomia nelle attività quotidiane. La riabilitazione può concentrarsi sulla stimolazione cognitiva, che prevede attività e esercizi per allenare memoria, attenzione, linguaggio e funzioni esecutive e sulle tecniche compensatorie, come strategie di organizzazione, uso di agende, promemoria o dispositivi digitali per facilitare la memoria e l’orientamento. Nel percorso rientrano le terapie di supporto emotivo, poiché il benessere psicologico influisce sulle prestazioni cognitive e le modifiche ambientali, per rendere gli spazi più sicuri e adatti alle esigenze del paziente”. I destinatari del corso sono pazienti con diagnosi di Malattia di Alzheimer con evidenza di patologia amiloide e tau tramite esami del liquido cerebrospinale e/o imaging PET, con accertato declino progressivo della memoria episodica.