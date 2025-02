Bari, si accelera sul primo “step” per il parco del Castello

E’ stata chiusa favorevolmente la conferenza di servizi per il primo step del parco del Castello: l’apertura del giardino del Provveditorato delle Opere pubbliche su corso De Tullio.

Il progetto si svilupperà su lotti funzionali, a marzo dovrebbe partire già il primo, pronto per l’estate. Nello specifico l’amministrazione intende procedere da subito alla riqualificazione delle aree verdi di oltre 5mila metri quadri, site sul lungomare De Tullio (nel giardino del Provveditorato ceduto al Comune), attualmente recintate, dove sono stati censiti complessivamente 88 alberi. Quest’area corrisponde di fatto ai primi due lotti del progetto complessivo Parco del Castello, per i quali è stata indetta la conferenza di servizi.

Il primo lotto funzionale prevede la potatura di alcune delle essenze arboree presenti e la costruzione del muro costituente la nuova recinzione interna. In questa fase è prevista, inoltre, la realizzazione del nuovo accesso pedonale all’area dal marciapiede nord del lungomare De Tullio, in asse all’attraversamento pedonale corrispondente a piazza Federico II di Svevia.

La seconda fase dell’intervento di riqualificazione dell’area verde prevede il recupero e l’integrazione delle alberature e degli arbusti esistenti, il recupero della piazzetta ellittica esistente e la trasformazione della stessa in area di sosta e giochi per bambini; la realizzazione di un percorso per l’attività ginnica, di bagni pubblici, di un chiosco/bar con annesso pergolato e area di sosta, di due nuovi accessi carrabili su lungomare De Tullio da utilizzare per mezzi di soccorso e manutenzione, dei nuovi impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza, di un impianto di irrigazione a servizio delle nuove piantumazioni ed infine la collocazione di una fontanina a beneficio degli utenti dell’area. «Contiamo – ha detto l’assessore Domenico Scaramuzzi – di avviare tutte le fasi utili all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per poi procedere subito con i lavori sul lotto 1 che prevedono l’apertura dei varchi per accedere all’area verde, immediatamente fruibile per i cittadini e la creazione del muro di recinzione per separare lo spazio pubblico dall’area rimasta nella proprietà del Provveditorato. Successivamente – ha proseguito l’assessore – appalteremo la gara per il secondo lotto, per cui stiamo procedendo con la progettazione, con il quale andremo a dare forma alla prima porzione di parco con aree attrezzate, percorsi pedonali e arredi per accogliere i cittadini».