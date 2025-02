Bari, cassonetti incendiati nel rione Libertà

Ancora cassonetti incendiati nel rione Libertà. Due roghi a distanza di pochi isolati, in via Don Bosco e via Brigata questa sera. “Non è la prima volta che accade – denuncia il consigliere municipale Luca Bratta – abbiamo più volte segnalato il problema ma ancora non ci sono interventi. Queste zone restano terra di nessuno”. Enormi i danni ai bidoni che vengono ridotti in cenere dalle fiamme.