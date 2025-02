Il Bari si sveglia troppo tardi, vince la Juve Stabia: 3-1

Dopo cinque risultati utili consecutivi, il Bari riassapora l’amaro gusto della sconfitta nella bolgia del ‘Romeo Menti’ di Castellammare di Stabia. La compagine barese è apparsa troppo brutta e abulica nel primo tempo, di fronte a una Juve Stabia grintosa e ben organizzata. I galletti hanno subito la seconda rete all’inizio della ripresa, senza riuscire a rimettere in piedi la partita. Ci ha provato Gaston Pereiro, ma ormai la gara era già indirizzata. Con questa vittoria, i campani sorpassano il Bari in classifica, infliggendo ancora una volta tre reti ai galletti.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai campani, mister Moreno Longo recupera Lasagna, Lella e Pucino ma deve rinunciare agli infortunati Novakovich, Oliveri e Simic, oltre agli squalificati Benali e Maita. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: Maiello e Maggiore partono dal primo minuto. In attacco la coppia Favilli – Bonfanti. Nella Juve Stabia, il tecnico Guido Pagliuca (squalificato, in panchina il vice Nazzareno Tarantino) sceglie il modulo 3-4-1-2: in avanti ci sono Adorante e Maistro, panchina per i due ex biancorossi Candellone, Andreoni e Sgarbi.

PRIMO TEMPO: Dopo venti minuti di nulla, la Juve Stabia passa in vantaggio con Piscopo che si inserisce nelle praterie della difesa biancorossa e supera Radunovic. Il Bari si vede per la prima volta dalle parti di Thiam al minuto 33, con un timido colpo di testa di Vicari. Radunovic deve rifugiarsi in corner al minuto 34 su tentativo di Adorante dal limite dell’area. Ci riprova Piscopo al minuto 40, ma il suo tiro in diagonale non trova lo specchio della porta. In pieno recupero, Bonfanti colpisce di tacco su tiro di Maiello, ma Thiam para. E’ l’ultima emozione di un noioso primo tempo con un Bari troppo brutto per essere vero: si va al riposo sul risultato di 1-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi 22 che hanno iniziato la prima frazione di gioco. Trascorrono solo 3 minuti e la Juve Stabia trova la rete del raddoppio con Adorante che ribadisce in rete su respinta di Radunovic, dopo un tiro di Maistro dal fuori area. Vespe vicine alla terza rete al minuto 49, con un colpo di testa di Maistro che termina di poco a lato. Doppio cambio per Longo al minuto 60: fuori Maggiore e Favilli, dentro Gaston Pereiro e Lasagna. Entrano anche Bellomo e Tripaldelli al posto di Bonfanti e Dorval al minuto 70. Il Bari la riapre al minuto 75 con Gaston Pereiro che mette in rete di testa, su assist di Pucino direttamente da calcio piazzato. Chance per Tripaldelli al minuto 81, ma Thiam blocca. Longo esaurisce la sostituzioni al minuto 85: dentro Falletti fuori Favasuli. Candellone prova la rete dell’ex al munuto 88, ma la palla colpisce l’esterno della rete. Doppio intervento di Radunovic nei minuti di recupero per evitare il terzo gol stabiese. Ma la Juve Stabia la chiude al minuto 95 con Leone. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Sacchi. Juve Stabia Bari edizione 2024/25 è storia. Allo stadio ‘Romeo Menti’ termina 3-1.

PAGELLE: Vicari, che disastro. Prima gioia in biancorosso per Gaston Pereiro

Radunovic 6,5, Pucino 5,5, Vicari 4,5, Mantovani 6, Favasuli 5,5, Lella 5, Maiello 5, Maggiore 5 (60′ Gaston Pereiro 6,5), Dorval 5,5 (70′ Tripaldelli 5,5), Bonfanti 5 (70′ Bellomo 5,5), Favilli 5,5 (60′ Lasagna 6)

Longo 5

TABELLINO

Risultato finale: 3 – 1

Marcatori: 20′ Piscopo 47′ Adorante 75′ Pereiro 95′ Leone

Ammoniti: Pierobon, Dorval, Vicari, Pereiro, Bellomo, Mussolini

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 7 – 3

Possesso palla: 56% 44%

Angoli: 4 – 5

FORMAZIONI INIZIALI:

JUVE STABIA: Thiam, Rocchetti, Ruggero, Bellich, Buglio (c), Adorante, Pierobon, Piscopo, Floriani, Varnier, Maistro

Panchina: Matosevic, Quaranta, Dubickas, Baldi, Meli, Sgarbi, Gerbo, Candellone, Andreoni, Peda, Leone, Mosti

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari (c), Mantovani; Favasuli, Lella, Maiello, Maggiore, Dorval; Bonfanti, Favilli.

Panchina: Pissardo, Marfella, Bellomo, Tripaldelli, Lasagna, Falletti, Pereiro, Obaretin, Saco

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Assistenti: Dario Garzelli della sezione di Livorno e Marco Ceolin della sezione di Treviso. Quarto ufficiale: Andrea Zanotti della sezione di Rimini. VAR: Marco Piccinini (Forlì), coadiuvato dall’ AVAR Matteo Gualtieri (Asti).

foto ssc Bari