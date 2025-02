Da Serena Brancale alle serate a tema, è febbre da Sanremo a Bari

Dall’artista barese Serena Brancale tra i vip, alle serate a tema, sino ad arrivare al FantaSanremo: è febbre da festival a Bari. Tutto pronto, anche dal capoluogo pugliese, per la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo che si svolgerà, come da prassi, al Teatro Ariston, quest’anno nel periodo che va dall’11 al 15 febbraio 2025 con la conduzione e la direzione artistica affidate a Carlo Conti.

Bari sarà sicuramente tra le protagoniste, oltre alla parrucchiera Barese, così come raccontato qualche giorno fa, sul palco, tra i vip, ci sarà l’artista Serena Brancale. Non sarà la prima volta per la Brancale che, già nel 2015, partecipò al festival tra i giovani con il brano Galleggiare. Già allora incantò il pubblico, oggi, su quel palco, porterà la stessa Serena Brancale di sempre, con dieci anni in più di esperienze che l’hanno portata, nel corso degli anni, a sperimentare senza limiti le sue doti vocali e le sue conoscenze musicali fino a portarla sulla cresta dell’onda con il brano “Baccalà”, pubblicato proprio l’anno scorso, mentre era in corso il festival di Sanremo, con un boom di ascolti che ha acceso i riflettori su questo talento tutto barese. Tante le critiche nei suoi confronti, alle quali però lei non ha mai dato peso, sottolineando invece quello che la musica le ha insegnato: l’assenza di confini. Fattore che l’ha portata ad esplorare diversi generi e a mettere nei suoi brani tutto di se fino a scrivere “Anema e Core” il brano in gara a Sanremo.

“Dieci anni fa – ha raccontato Serena all’Ansa – ero una ragazzina che cantava un brano difficilissimo come Galleggiare. Ero meno strutturata e meno matura: vissi il festival come un parco giochi. Oggi sono un po’ cosciente, ma sono serena, penso all’esibizione come se fosse un normale concerto. Vivo tutto quello che sta accadendo cercando di divertirmi e con Anema e Core. Ho tutto da guadagnare, soprattutto in amore. Il titolo Anema e Core richiama un’espressione tipica napoletana, oltre ad essere un omaggio a uno degli artisti che più mi hanno ispirato, Pino Daniele. Poche parole semplici, istintive, di pancia, ma potenti. Cantare in barese mi fa stare tranquilla e mi fa sentire a casa. Questa estate ho fatto cinquanta e ogni volta non vedevo l’ora cantarla. Io sono Galleggiare ma anche Baccalà, perché nessuno di noi è una cosa sola o una sola canzone. Sono grata a Baccalà”, ha sottolineato accendendo i riflettori anche sulla serata cover, nella quale duetterà con la salentina Alessandra Amoroso sulle note di If I Ain’t Got You di Alicia Keys, un altro messaggio chiaro a voler “unire” e non dividere.

Non solo Serena Brancale, la febbre da Sanremo si fa sentire in città. Da chi partecipa al Fanta Sanremo in squadre pugliesi o baresi, a chi organizzerà serate a tema. Anche alcuni locali e alcuni negozi non hanno perso occasione per “sfruttare” la scia di Sanremo e organizzare eventi mirati, proprio a tema musica. Diversi i locali che trasmetteranno in diretta le serate. Inoltre, tanti i baresi, appassionati e non, che seguiranno con curiosità la kermesse che, sicuramente, è un appuntamento atteso. “Sono barese, ma non tifo per la Brancale – ha raccontato una cittadina – non me ne voglia, ma spero in una vittoria di Giorgia. A Serena auguro un bel secondo posto, non la conoscevo, sarà una scoperta. Ma non importa come andrà la classifica, l’importante è che vinca la musica”, ha concluso. Diverso il pensiero dei giovani, alcuni dei quali sono invece molto indecisi, soprattutto con gli artisti che fanno trend sui social di Tik Tok, tra questi proprio Serena Brancale. “Non so per chi tifare, ha raccontato una 16enne – in realtà nemmeno mi interessa molto guardare Sanremo, preferisco ascoltare la musica in cuffia. Sarà una scusa però per stare insieme ad amici e famiglia. Ormai Sanremo è un po’ come il Natale, si sta insieme, questo è bello. Sicuramente mi piacerebbe vincessero gli artisti che mi fanno divertire, la Brancale? Magari. È anche di Bari, ma mi piacerebbe anche vincesse Achille Lauro, se lo merita”, ha concluso.