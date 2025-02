Bari, la denuncia: “Criticità nella gestione servizi Amiu”

Criticità nel sistema porta a porta nei quartieri San Paolo, San Girolamo e San Pio, in particolare in merito alla gestione dei servizi Amiu. A denunciarlo sono i consiglieri comunali Nicola Amoruso e Antonio Bozzo che hanno espresso preoccupazione per quanto accade ormai ogni settimana. “Ogni mercoledì – evidenziano i consiglieri – si ripete uno spettacolo indecente: montagne di rifiuti indifferenziati accatastati. Un deposito a cielo aperto di sacchi neri, un costo per la città e un duro lavoro da sbrigare per i dipendenti dell’azienda. Questo comportamento è il riflesso delle difficoltà di Amiu di organizzare, educare e gestire il servizio”, hanno sottolineato.

“È doveroso – proseguono – in questa fase ringraziare il direttore generale di Amiu, il dottor Antonello Antonicelli che da settimane lavora a stretto contatto con noi per trovare una soluzione ai problemi. Però oggi dobbiamo constatare che qualcosa nei servizi di questa azienda non funziona. È fondamentale che ognuno di noi aiuti i lavoratori che a causa di questa situazione ogni mercoledì sono obbligati a rimuovere 6-7 tonnellate di immondizia indifferenziata con le proprie mani. Non possiamo permettere che questo avvenga”, concludono.