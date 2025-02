Bari e il Libertà soffocato dai rifiuti e dall’inciviltà

Il Libertà è soffocato da rifiuti e inciviltà. La denuncia è di Pino Viggiano, vicepresidente del Consiglio comunale, che ha documentato le condizioni di degrado in cui versano numerose strade del Libertà. in particolare via Indipendenza, via Calefati, via Trevisani e via Nicolai. “Si tratta di una situazione incresciosa – denuncia – sono tante le segnalazioni da parte dei residenti, pertanto richiedo un pronto intervento degli organi preposti al fine di ripristinare al più presto una situazione di normalità”.

In alcune strade ci sono persino i segni di fuochi d’artificio sparati nel mezzo della carreggiata.