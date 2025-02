Tassa di soggiorno, a Bari guadagni per oltre 4 milioni di euro

Nel 2024, 935.135 turisti hanno scelto Bari come meta di viaggio, con una leggera prevalenza di visitatrici donne (51,51%) rispetto agli uomini (48,49%). È quanto emerge dai dati raccolti dal portale Playtourist, sono stati resi noti oggi dal Comune in occasione della Bit di Milano, confermando il capoluogo pugliese come una delle principali destinazioni turistiche della regione.

L’introduzione della tassa di soggiorno ha generato un introito superiore ai quattro milioni di euro, grazie a 2.087.000 pernottamenti registrati in città. Tra i visitatori, il 39,72% è composto da famiglie, seguite dai gruppi organizzati (37,92%) e dai viaggiatori singoli (22,36%). La fascia d’età più rappresentata è quella tra i 24 e i 28 anni (9,9%), seguita da 29-33 anni (9,79%), 49-53 anni (9,37%) e 44-48 anni (9,03%). Gli italiani costituiscono il 32,5% del totale, ma Bari attira anche un numero crescente di visitatori stranieri, in particolare da Polonia (11,09%), Francia (6,01%), Germania (4,21%) e Stati Uniti (3,75%).

Attualmente, la città conta 3.299 strutture ricettive per un totale di 20.019 posti letto. Tra queste, 2.188 sono destinate alle locazioni brevi, 575 sono affittacamere, 261 sono bed & breakfast, 215 sono case o appartamenti per vacanze, mentre 38 sono alberghi. Il resto comprende case per ferie, agriturismi e residenze turistico-alberghiere. L’assessore comunale allo Sviluppo locale, Pietro Petruzzelli, ha commentato con soddisfazione i numeri, sottolineando il ruolo di Bari come una delle due locomotive turistiche della Puglia, accanto a Vieste. “I dati dimostrano la crescita della nostra città nel settore turistico. Grazie alla tassa di soggiorno, abbiamo incassato oltre quattro milioni di euro che saranno investiti nel miglioramento dei servizi turistici, con particolare attenzione ai trasporti, all’igiene urbana e alla programmazione di eventi durante tutto l’anno”.

Foto repertoriio