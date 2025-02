Bari, Olivieri: “Patto per indebolire il centrodestra”

In vista delle elezioni comunali di Bari del 2019, Giacomo Olivieri avrebbe stretto un progetto politico con il governatore pugliese Michele Emiliano per indebolire il centrodestra nelle primarie. Lo ha raccontato lo stesso Olivieri in tribunale a Bari, ascoltato nel processo che lo vede imputato (in abbreviato insieme ad altri 107) per scambio elettorale politico-mafioso ed estorsione. A riferirlo, gli avvocati che hanno assistito oggi in udienza, a porte chiuse.

Il progetto, secondo quanto riferito, sarebbe consistito nel portare più voti possibili per Pasquale Di Rella, candidato poi vincente alle primarie del centrodestra, in modo da rendere più semplice la vittoria alle amministrative per il sindaco uscente Antonio Decaro, infine eletto con oltre il 66% dei voti. I candidati eletti nelle liste civiche che sostennero Di Rella, poi, sulla base di questo progetto sarebbero dovuti passare con il centrosinistra, come poi avvenne in alcuni casi. A farlo fu la stessa Maria Carmen Lorusso, moglie di Giacomo Olivieri.