Dietrofront di De Crescenzo: la tiktoker non verrà a Bari

Si è “temuto”, ma solo per poche ore, che Bari si trasformasse nella nuova Roccaraso . Un timore nato da Tik Tok, quando l’influncer napoletana Rita De Crescenzo ha annunciato la sua partecipazione domenica 16 febbraio all’edizione 2025 di “Esteticamente in Fiera”, che si svolgerà dal 14 al 17 febbraio prossimi in Fiera del Levante. Una kermesse considerata la più prestigiosa di settore che di fatto ospiterà l’esposizione dei principali brand e l’incontro dei più importanti stakeholder del settore wellness, benessere ed estetica.

Ed è proprio all’evento che era attesa la tiktoker napoletana Rita De Crescenzo che da giorni fa parlare di sé dopo il ‘caso Roccaraso’. L’influncer da 1,7 milioni di follower su Tik Tok e 500 mila su Instagram infatti è da poco balzata agli onori della cronaca per la questione legata al sovraffollamento di Roccaraso, che nei weekend si è trovata invasa dai turisti. Dopo Roccaraso, quindi si temeva “un caso Bari”. De Crescenzo sarebbe dovuta essere in Puglia domenica pomeriggio e aveva invitato, con un video dai lei pubblicato sui canali social, tutti i suoi followers: “Sarà peggio di…ci siamo capiti”. aveva detto. Oggi il passo indietro. l’influncer, sempre tramite i social, fa sapere che per motivi personali non sarà presente alla kermesse.