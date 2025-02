Continuità assistenziale disabilità, Emiliano scrive ai ministri

“E’ di assoluta urgenza, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano nazionale per la non autosufficienza e dei conseguenti trasferimenti delle somme a valere sul Fondo FNA, garantire la proroga delle programmazioni regionali per l’annualità 2025 a tutela della continuità assistenziale, specialmente per persone con disabilità gravissima. Per questo motivo ho chiesto ai ministri Calderone e Locatelli di autorizzare le Regioni interessate, in attesa dell’adozione del nuovo Piano triennale, ad assicurare gli interventi già programmati e attuati nell’anno 2024 utilizzando le risorse stanziate nel bilancio dello Stato a titolo di FNA 2025”. Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando quanto contenuto nella missiva indirizzata ai ministri del Lavoro e Politiche Sociali Calderone e per le Disabilità Locatelli.

“La mancata previsione della proroga delle programmazioni regionali per l’annualità 2025, nelle more dell’approvazione del nuovo Piano, determina, infatti, un vuoto regolatorio e di assegnazione di risorse riferite all’annualità 2025, con conseguente interruzione di prestazioni essenziali erogate anche in favore dei caregiver familiari delle persone con gravissima disabilità. Oggi siamo ad uno stallo perché non sono state ancora definite le regole di utilizzo del FNA con una frammentazione delle prestazioni tra sanità e sociale tra sanità e sociale che non garantisce pienamente al momento ad ogni persona con disabilità di essere protagonista della propria vita attraverso il Progetto di vita personalizzato e partecipato. Già in sede di Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome – si legge nella nota -, proprio per scongiurare la mancata continuità assistenziale, abbiamo presentato un apposito emendamento, prima alla legge di bilancio dello stato, poi al testo di conversione del D.L. n. 202/2024 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” in discussione al Senato, per consentire alle Regioni di confermare per l’anno 2025 gli interventi programmati nei rispettivi atti regionali a valere sul Fondo non autosufficienza 2024”.

“L’auspicio – conclude il presidente Emiliano – è che venga accolta la richiesta in tempi brevi per poter dare risposte concrete alle persone in condizioni di non autosufficienza e un sollievo alle loro famiglie”.