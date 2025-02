Discariche abusive a Bari, consiglieri M5s chiedono risposte immediate

Fare luce sulla situazione di degrado nel Municipio 4. Per questa ragione, i consiglieri Antonello Delle Fontane e Italo Carelli hanno sottoscritto un’interrogazione urgente indirizzata all’Assessora all’Ambiente Elda Perlino e all’Assessora alla Polizia Locale Carla Palone. L’annuncio sui social.

“Dopo mesi di interrogazioni in Consiglio Comunale e nessun riscontro concreto – si legge nella nota scritta da Delle Fontane sui social – continuiamo a denunciare il degrado causato dalle discariche abusive nel Municipio 4, in particolare in via Martinez, strada Santa Maria Vi Salvi e strada La Grava. Queste aree, ormai utilizzate sistematicamente per l’abbandono illecito di rifiuti, necessitano di interventi di bonifica immediati e di misure strutturali per evitare il ripetersi del fenomeno. Non è accettabile che la mancanza di azioni concrete legittimi comportamenti incivili e lasci intere zone della città in condizioni di degrado. Abbiamo inoltre ribadito la necessità di installare i cestini da palo nel Municipio 1. Dopo aver sollecitato più volte questo intervento, ad oggi sono stati installati soltanto 21 cestini nella piazza di Torre a Mare, lasciando il resto del quartiere completamente sprovvisto. È evidente che un intervento così limitato non risolve il problema, e che serva un’installazione capillare e diffusa su tutto il territorio, in particolare nelle zone interessate dal porta a porta, dove la rimozione dei cassonetti ha aggravato la situazione. Siamo certi che il decoro urbano, la salute pubblica e la qualità dell’ambiente siano priorità condivise dagli assessorati competenti, ed è proprio per questo che riteniamo necessario un intervento strutturato e tempestivo. Restiamo in attesa di un riscontro concreto e di azioni che possano finalmente dare risposte definitive a problemi che i cittadini segnalano ormai da troppo tempo”, conclude.

Foto Facebook