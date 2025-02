Industria italiana: il 2024 sarà ricordato come l’anno nero

Il 2024 sarà ricordato come l’anno nero dell’industria italiana, con la produzione industriale che registra consistenti cali in tutti i settori registrando una performance particolarmente negativa. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat.

Al netto del settore energia, tutti i principali raggruppamenti industriali hanno registrato una marcata riduzione nel 2024, confermando il cattivo stato di salute dell’industria italiana – spiega il Codacons – A destare particolare preoccupazione è l’andamento dei beni di consumo che, nonostante l’effetto Natale, crollano in modo pesante a dicembre, e registrano nel corso dell’anno una contrazione media del -3,3% con punte del -4,8% per i beni durevoli.

“A pesare su tali numeri la crisi dei consumi che si registra in Italia, aggravata da un andamento dei prezzi al dettaglio ancora in crescita dopo la forte inflazione registrata nel biennio 2022-2023 e che ha inciso sulla capacità di spesa degli italiani – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il governo, per adesso, resta a guardare, mentre servirebbero interventi davvero efficaci per far scendere i prezzi al dettaglio, calmierare le bollette energetiche e sostenere redditi e capacità di acquisto delle famiglie”.