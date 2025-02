Bari, asfalto ripristinato e dopo 5 mesi di nuovo distrutto dai lavori

Asfalto rifatto e a distanza di qualche mese rotto di nuovo per dei lavori. Accade in corso Mazzini. La denuncia è di un lettore di Borderline24. “Purtroppo l’amministrazione continua a dare dimostrazione di incapacità nella gestione delle risorse della città – denuncia – Un esempio è un piccolo tratto di strada, l’angolo tra corso Mazzini e via de Cristoforis. In questo tratto il manto stradale è stato rinnovato a fine agosto 2024. Ebbene dopo soli 5 mesi proprio in quel piccolo tratto sono stati eseguiti almeno 3 lavori nel sottosuolo, causando ovviamente e nuovamente il dissesto del manto stradale. Conseguenza di ciò sono continue vibrazioni del palazzo ad angolo, il pavimento e i muri tremano al passaggio dei mezzi pesanti e degli autobus (e sono centinaia al giorno) quando questi incontrano le asperità causate dalla rovina del manto stradale. Questo causa crepe sui muri e possibili danni strutturali dell’edificio. Non vorrei essere testimone di una tragedia. Perché rifare il manto stradale, rifare la segnaletica orizzontale per poi distruggere nuovamente tutto? Poi si dice che non ci sono le risorse finanziarie per aggiustare le strade”, conclude la denuncia.