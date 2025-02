Bari, rifiuti contenenti amianto abbandonati a Torre a Mare

Questa mattina una ditta specializzata è intervenuta per confinare e mettere in sicurezza dei rifiuti, probabilmente pericolosi in quanto contenenti fibre di amianto, che alcuni vandali avevano abbandonato in prossimità dell’ingresso del cimitero di Torre a Mare. “La salute e la sicurezza di tutti sono la nostra priorità – afferma il consigliere comunale Lorenzo Leonetti – e stiamo lavorando con ditte esperte del settore per garantire che il processo di bonifica avvenga in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. L’intervento prevede il confinamento dei manufatti e lo spostamento e il successivo smaltimento come da normativa vigente”.