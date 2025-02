Bari, allarme processionarie a Catino: “Siamo invasi”

Processionarie anche tra le ruote, accade a Catino, nel Municipio 5. È una vera e propria invasione quella che lamentano i residenti, in particolare in via dei Narcisi, ma non solo. “Siamo invasi – scrive sui social un cittadino – non parliamo della potatura”. Situazioni analoghe si registrano anche in altre zone. “C’è poca attenzione al verde nelle periferie – lamenta un altro cittadino – più che alberi alcune zone sembrano foreste, abbandonate. Abbiamo già intravisto la processionaria, è velenosa. Bisogna fare attenzione, è necessario che qualcuno intervenga”, conclude.