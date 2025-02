Bari – Cremonese: la storia. Longo: ‘Bari come la Juve, reset totale’

Il Bari torna a giocare tra le mura amiche dopo la pesante sconfitta rimediata nell’ultimo turno di campionato contro la Juve Stabia. Al ‘San Nicola’ andrà in scena Bari Cremonese, sfida playoff. Si giocherà domani, sabato 15 febbraio, con fischio d’inzio alle ore 17.15.

L’AVVERSARIO – L’Unione Sportiva Cremonese, meglio conosciuta come Cremonese, è una società calcistica italiana fondata il 24 marzo 1903. La squadra ha disputato otto campionati di massima serie. Oltre a vari titoli vinti nelle serie minori nazionali, in campo internazionale vanta la vittoria della Coppa Anglo-Italiana 1992-1993. Figura al 31º posto nella graduatoria dei club italiani per tradizione sportiva, al 46º nella classifica perpetua della Serie A e al 21º in quella della Serie B. Sono degni di nota i colori sociali del club, il grigio e il rosso, da cui l’appellativo di grigiorossi per designare i calciatori cremonesi.

LA STORIA – I precedenti tra Bari e Cremonese sono 48 con 18 vittorie biancorosse, 21 pareggi e 9 successi lombardi. Nel capoluogo pugliese si sono disputate 24 gare ed il bilancio è nettamente favorevole ai padroni di casa con 14 vittorie contro le 3 affermazioni dei grigiorossi, mentre 7 sono stati i pareggi. Le dua compagini si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’ il 5 aprile dello scorso anno e la formazione allenata da Stroppa si impose per 2-1 grazie alle reti di Collocolo e un’autorete di Maiello. Per i galletti il gol di Edjouma.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. Ricordiamo: Gaetano Castrovilli, Adriano Montalto, Luca Tabbiani, Vittorio Parigini, Giulio Drago, Roman Macek, Filippo Porcari, Alessandro Crescenzi, Simone Salviato, Onofrio Loseto, Edi Bivi, Emanuele Terranova, Claiton dos Santos Machado, Alessandro Mannini, Luigi Garzya, Claudio Sclosa, Gabriele Aldegani, Emanuele Brioschi, Leandro Greco, Innocenzo Donina, Ivan Rizzardi, Mattia Collauto, Giuseppe Gemiti, Denis Godeas, Marcello Grassi, Giuseppe Galluzzo, Bruno Mazza e Alessio Brogi.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Vincenzo Torrente e Gaetano Salvemini.

EX DEL MATCH: Boris Radunovic nel Bari e Giacomo Quagliata nella Cremonese.

LE PAROLE DEI MISTER – A proposito di tecnici, ecco le dichiarazioni pre gara dell’allenatore del Bari, Moreno Longo: “Affrontiamo una squadra di grande valore come la Cremonese, che si distingue per numerosi dati positivi, come l’efficacia, il numero di tiri e la pericolosità. Contro una formazione di questo calibro non si può fare a meno di considerare questi aspetti, quindi sarà necessaria una prestazione straordinaria da parte nostra. Abbiamo intrapreso un nuovo percorso, segnato da numerosi cambiamenti che hanno portato sia a momenti alti che bassi. La squadra è da diversi mesi nelle posizioni playoff, un traguardo che tutti avrebbero accettato volentieri all’inizio della stagione. Ci siamo arrivati grazie a un lavoro iniziato durante l’estate, con un progetto che continuo a sottolineare sin dall’inizio dell’anno: creare un gruppo solido e unito per affrontare insieme le difficoltà. Un esempio da seguire è la Juventus, che ha resettato tutto e sta portando avanti un percorso in cui non sono mancati ostacoli. Ora è il momento di accelerare, senza accontentarsi, e continuare a migliorare”.

Per quanto riguarda i singoli: “Pereiro potrebbe incontrare difficoltà nel giocare per 90 minuti, ma è disponibile e lo utilizzerò in base alle esigenze della partita. Lasagna è un’opzione per partire titolare, anche se la sua valutazione dipende dalla strategia di gara, considerando che non sono certo che possa giocare per tutta la durata della partita. Lui si esprime al meglio da solo in attacco, ma quando gioca in coppia con Favilli o Bonfanti deve essere capace di leggere il gioco e distribuire gli spazi con l’altro attaccante. Maggiore sta cercando di raggiungere la condizione fisica ideale, ma sappiamo che a gennaio è una fase ancora di adattamento. Non c’è molto tempo, ma sono sempre molto prudente riguardo agli acquisti, anche se il mercato che abbiamo fatto è stato molto positivo, aumentando la profondità della nostra rosa. Vicari ha disputato 10 partite eccellenti nel girone di andata, ma dopo l’infortunio ha perso un po’ di continuità. Sta lavorando duramente per tornare presto ai suoi livelli migliori. Oliveri ha avuto un piccolo contrattempo nel recupero, ma nulla di grave. È stata una sollecitazione sulla cicatrice, quindi il suo ritorno in gruppo sarà leggermente ritardato, ma ha già iniziato ad aumentare gradualmente il carico di lavoro”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-4-1-2): Radunovic, Mantovani, Vicari, Pucino, Favasuli, Benali, Maita, Dorval, Falletti, Lasagna, Favilli. All.: Longo.

CREMONESE (3-5-2): Fulignati, Antov, Ravanelli, Bianchetti, Collocolo, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi, Vazquez, De Luca. Allenatore: Stroppa.

SQUADRA ARBITRALE: Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno a dirigere il match. Gli assistenti saranno Marco Ceccon della sezione di Lovere e Lorenzo Giuggioli della sezione di Grosseto. Il quarto uomo sarà Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola, mentre al VAR ci sarà Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Federico Dionisi (L’Aquila).