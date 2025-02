Campionato invernale Vela d’Altura, regata a Bari

Dopo il nulla di fatto di domenica 2 febbraio, è in programma per domani 16 febbraio la seconda giornata del XXV Campionato Invernale Vela d’Altura “Città di Bari”. La regata, la prima delle due costiere inserite in questa edizione anniversario del Campionato, si disputerà per la prima volta nelle acque prospicienti il lungomare Sud di Bari, su un percorso da Bari a Torre a Mare, e ritorno.

La costiera di domenica sarà valida come prima prova della manifestazione che conta ben 14 imbarcazioni iscritte nelle categorie Minialtura e Altura che in queste ore si stanno preparando con entusiasmo a questa sfida inedita.

Le previsioni meteo sono ancora abbastanza incerte. Il vento dai quadranti settentrionali non dovrebbe mancare, ma la pioggia potrebbe costringere gli equipaggi a mettere alla prova le proprie cerate.

L’incertezza delle previsioni meteo aggiunge ulteriore suspense alla competizione, con gli equipaggi e i comitati di regata che monitorano attentamente l’evoluzione delle condizioni atmosferiche per garantire il miglior svolgimento della gara. Qualunque siano le condizioni, i velisti sono pronti a dare spettacolo e a mettere alla prova abilità tattiche e strategiche in uno scenario che promette emozioni uniche.