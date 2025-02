Bari, spara contro casa della moglie: fermato 44enne

Un uomo di 44 anni, con precedenti penali, ha tentato di convincere la moglie a farlo rientrare sparando colpi di pistola in aria. Dopo una lite accesa in strada, nel rione San Paolo di Bari, ha impugnato una pistola detenuta illegalmente e ha esploso diversi colpi, urlando minacce contro la donna. Nonostante la tensione, nessuno è rimasto ferito e non si sono registrati danni. Gli spari, però, hanno attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute tempestivamente. L’uomo è stato fermato dagli agenti delle volanti e condotto in questura, dove dovrà rispondere delle accuse di porto abusivo di arma e minacce.