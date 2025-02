Brt, fondi dalla Regione per i Comuni di Bari e Taranto

La Sezione Trasporto pubblico locale e Intermodalità della Regione Puglia ha dato avvio alla procedura concertativo-negoziale con le amministrazioni comunali di Bari e Taranto per la selezione di interventi di riqualificazione dei servizi di TPL attraverso il Sistema BRT-Bus Rapid Transit, secondo gli indirizzi strategici forniti dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1691 del 29.11.2024.

A ognuno dei due Comuni verrà finanziata una sola proposta progettuale che dovrà prevedere l’acquisto dei Bus Rapid Transit (BRT) elettrici di ultima generazione ad alta efficienza energetica, per la sostituzione di autobus utilizzati per il servizio TPL con determinati requisiti come la classe di emissione vetusta e un’anzianità uguale o superiore a 10 anni, e che in aggiunta potrà prevedere l’attuazione di una o più tra le seguenti tipologie d’investimento a supporto del sistema BRT: realizzazione di corsie preferenziali; realizzazione di banchine di sosta dei BRT e/o punti di fermata; fornitura di infrastrutture di ricarica/rifornimento; implementazione degli impianti di priorità semaforica (semafori intelligenti); implementazione di sistemi/tecnologie avanzate di infomobilità e di trasporto intelligente (ITS). L’individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento avverrà attraverso un confronto negoziale tra gli uffici regionali e il soggetto proponente.

La dotazione finanziaria complessiva disponibile è pari a € 14.171.697,00, a valere PR Puglia FESR 2021-2027; l’entità del contributo massimo concedibile potrà coprire fino al 100% dei costi ammissibili per ciascuna proposta progettuale, il cui importo non potrà essere inferiore a € 500.000,00 e superiore a € 9.500.000,00; il soggetto proponente potrà integrare l’entità del contributo disposto dalla Regione Puglia con risorse aggiuntive.

“La Regione Puglia ha individuato sia nel Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2021-2030 che nella Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 come strategico l’utilizzo della tecnologia del sistema Bus Rapid Transit (BRT) per il trasporto rapido di massa – ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Il sistema BRT ha il potenziale di fornire alla comunità un servizio di metropolitana di superficie confortevole per gli utenti, che permette di ridurre i tempi di attesa e percorrenza, elementi fondamentali affinché il servizio possa essere percepito affidabile e performante dagli utenti. Per questo abbiamo deciso di supportare con risorse del PR Puglia FESR 2021-2027 i Comuni di Bari e Taranto, che hanno già programmato i loro interventi e sono partiti con la sperimentazione, auspicando di costruire delle buone pratiche necessarie ad avviare in futuro la progettazione di una rete portante regionale di linee BRT suburbane/extraurbane.”