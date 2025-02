Un incidente e la rottura di una condotta idrica in pochi minuti rischiano di paralizzare due importanti punti di accesso e di uscita per la città. L’incidente si è verificato in via Napoli, nel sottovia con innesto alla tangenziale in direzione sud, all’altezza di Fesca. In via Amendola, a causa di una rottura di una condotta idrica, all’intersezione con via Omodeo si segnalano disagi e code.

(foto repertorio)