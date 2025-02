“Yunan” in concorso alla Berlinale: è stato girato anche in Puglia

Ancora una volta Apulia Film Commission e Regione Puglia saranno presenti alla prestigiosa Berlinale, in corso nella città tedesca dal 13 al 23 febbraio 2025. La 75^ edizione vedrà la presenza in concorso del film “Yunan” diretto da Ameer Fakher Eldin, con protagonisti Tom Wlaschiha, Sibel Kekilli, Hanna Schygulla, Ali Suliman e Georges Khabbaz, che sarà proiettato mercoledì 19 febbraio in anteprima assoluta.

Girato in parte in Puglia, tra Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini e Spinazzola, “Yunan” è prodotto da Red Balloon Film (Germania), Microclimat Films (Quebec), Intramovies (Italia), Fresco Films (Italia), Metafora Production (Quatar), Tabi360 (Giordania), con il sostegno di Red Sea Fund (Arabia Esaudita), il contributo del Ministero della Cultura e quello di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.

Il film racconta la storia di Munir, un noto scrittore arabo in esilio, che arriva su una remota isola del Mare del Nord con l’intenzione di togliersi la vita. È stanco e amareggiato da un’esistenza vissuta lontano dalla sua terra natale. Dopo aver ricevuto asilo in Germania, gli è stato vietato di tornare a casa, un peso che non ha mai accettato. Ma quando giunge su l’isola, trova rifugio in un modesto albergo gestito da Valeska, un’anziana donna silenziosa e discreta che vive con il figlio Karl, un uomo rozzo ma onesto. La sua calma e gentilezza sono subito evidenti, e sebbene le parole tra i due siano poche, la compassione che Valeska dimostra nei suoi confronti sembra risvegliare qualcosa in Munir. I suoi gesti semplici ma profondi, accompagnati dalla quiete dell’isola, iniziano a spezzare il muro di disperazione che lo imprigionava, offrendogli un’inattesa possibilità di speranza.