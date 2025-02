A Bari nuovi impianti videosorveglianza: “Aumenterà sicurezza”

Su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, la giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi del quarto e quinto contratto attuativo relativo all’accordo quadro per i lavori di manutenzione degli impianti di videosorveglianza e servizi connessi della città di Bari (annualità 2023-2024-2025-2026), aggiudicato all’R.T.I. ONLICOM S.R.L.- DAB SISTEMI INTEGRATI S.R.L. La spesa complessiva del quadro economico di progetto del quarto contratto attuativo è pari a 107mila euro, mentre l’importo previsto per il quinto contratto attuativo è di 396mila euro.

La rete di videosorveglianza comunale è distribuita lungo le aree cittadine di maggiore interesse e collegata alla Centrale operativa della Polizia Locale. Le nuove installazioni copriranno 12 punti strategici della città (parchi, giardini, parcheggi, piazze, strade), permettendo di potenziare e migliorare il monitoraggio delle zone a rischio e favorire le eventuali indagini di polizia giudiziaria. Gli impianti saranno collegati alla centrale operativa della Polizia Locale per il monitoraggio da remoto e saranno dotati di supporti di registrazione (server) adatti al salvataggio dei flussi video ad alta risoluzione. Alcune postazioni saranno dedicate al controllo targhe e saranno in grado di rilevare irregolarità come auto rubate, poste sotto sequestro o inserite nella black list della Polizia, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione. Permetteranno inoltre di riconoscere i veicoli intestati a “prestanome” e utilizzati nei reati, a tutto vantaggio della sicurezza urbana completa e della tranquillità totale dei cittadini.

“Il Comune di Bari dal 2017 ha avviato un progetto ambizioso di presidio elettronico della città – ha spiegato l’assessore Scaramuzzi – le immagini delle telecamere, di qualità straordinaria, insieme all’ottima capacità investigativa delle forze dell’ordine, hanno consentito di risolvere in breve tempo anche episodi di particolare efferatezza e terribili aggressioni ai danni di adolescenti avvenute in due parchi della città. Implementare ed estendere la nostra rete, raggiungendo altri punti strategici, consentirà di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e siamo certi sarà anche un deterrente per chi compie reati e atti vandalici. Negli ultimi anni, inoltre, le innovazioni tecnologiche nell’ambito del controllo della viabilità hanno portato allo sviluppo di complessi sistemi interconnessi per la consultazione delle banche dati dei diversi enti, dalla Polizia di Stato alla Guardia di Finanza, dai Carabinieri alla Motorizzazione Civile. Le telecamere di controllo targhe che posizioneremo, quindi, ci consentiranno di individuare auto rubate, con assicurazione scaduta, con mancato pagamento del bollo. Bari è già diventata case study come prima realtà europea con un sistema capillare di unità di ripresa in tecnologia 4K: oggi aggiungiamo ulteriori tasselli per confermare la bontà del riconoscimento”, ha concluso.

Con il quarto contratto attuativo si realizzeranno i seguenti impianti: 1. Parcheggio Mercato Santa Chiara; 2. Area fronte Redentore; 3. Parco via Amendola; 4. Parco via Pantanelli. Il quinto contratto attuativo prevede l’installazione dei seguenti impianti: 1. Giardino Peppino Impastato; 2. Parco San Nicola Catino; 3. Parco Carbonara Leo Dell’Acqua; 4. Bosco Covid Japigia; 5. Parco via Ricchioni San Paolo; 6. Postazione controllo targhe collegata con le banche dati nazionali – via Gentile angolo via Quintavalle; 7. Postazione controllo targhe collegata con le banche dati nazionali – via Camillo Rosalba; 8. Postazione controllo targhe collegata con le banche dati nazionali – viale della Repubblica.

Foto repertorio