Politiche della notte a Bari, al via incontri per “Costruirle insieme”

Prende il via domani, mercoledì 19 febbraio, il percorso partecipativo organizzato dal Comune di Bari, “Costruiamo insieme le politiche della notte”. Il primo forum sarà dedicato a cultura e creatività: appuntamento domani alle ore 18 nella sala ex Tesoreria al piano terra di Palazzo di Città con tutti coloro che vorranno portare il loro contributo in termini di spunti, proposte, sollecitazioni e istanze (per iscriversi link qui).

All’incontro “Vivere la notte a Bari: cultura e creatività dal tramonto all’alba” parteciperanno l’assessora alle Culture Paola Romano e il delegato del sindaco alle Politiche della notte, Lorenzo Leonetti, che coordina il calendario dei forum. Il percorso prevede sei incontri pubblici fino a marzo, con cui l’amministrazione comunale intende elaborare un programma di interventi e iniziative per rendere la città notturna più attrattiva, sicura e sostenibile: il materiale raccolto contribuirà alla redazione del primo “Piano per le politiche della notte della Città di Bari”.

“Con l’incontro di domani diamo il via a un prezioso e atteso percorso partecipato, che ci porterà nei prossimi mesi a confrontarci, dialogare, raccogliere le idee e le proposte della città per elaborare il primo ‘Piano per le politiche della notte della città’ – spiega Paola Romano -. Siamo felici di partire dalla co-progettazione della vita culturale notturna di Bari, che auspichiamo coinvolga tanti cittadini, associazioni, imprese creative, start up. Abbiamo in cantiere quattro linee di azione: sostegno alle attività culturali, mappatura di nuovi spazi da destinare alle stesse, costruzione di reti collaborative e attività di ricerca nei Municipi, per rendere protagonisti tutti i quartieri in una nuova strategia della notte. Numerose sono già le iscrizioni al forum di domani: daremo vita a un confronto in forma di assemblea pubblica e poi con divisione per tavoli tematici, che si concentreranno sulle questioni più importanti emerse dal dibattito. L’obiettivo è porre le basi per la creazione di un documento aperto, che sarà arricchito nei prossimi mesi grazie al contributo di tutti”.

“Con orgoglio e grande fiducia diamo il via a questi sei incontri, naturale prosecuzione dell’assemblea dello scorso 15 gennaio all’Officina degli Esordi – commenta Lorenzo Leonetti -. Rinnoviamo ancora l’appello a tutti i cittadini che vogliano costruire con noi la direzione che l’amministrazione comunale seguirà nei prossimi anni per definire le nuove politiche della notte. Vogliamo immaginare insieme una strategia comune per la ‘Bari di notte’ del futuro: chiediamo quindi ai partecipanti di portare il loro contributo a vantaggio della collettività e pensando al benessere della comunità”.

Per essere parte attiva di questo percorso, basterà iscriversi ai form dedicati attraverso procedura online: il calendario degli appuntamenti con i link per partecipare è disponibile sul sito www.baridinotte.it. Durante ogni incontro, dopo i saluti istituzionali e un intervento di presentazione dello scenario, ciascun partecipante può proporre un argomento di discussione (un problema da affrontare, una nuova idea da realizzare, un’esperienza vissuta, ecc.) coerente con il tema generale del forum. Per presentare il proprio argomento di discussione ciascuno/a ha a disposizione due minuti di tempo. Tutti gli argomenti di discussione proposti vengono man mano affissi a una bacheca e, di seguito, aggregati per similitudine e affinità. Gli argomenti di discussione così aggregati compongono i tavoli tematici di discussione. Successivamente, i partecipanti si distribuiscono tra i tavoli secondo i propri interessi. Ciascun tavolo tematico di discussione è guidato da un facilitatore che ha il compito di moderare la discussione e, a conclusione, redigere un report. Ai tavoli tematici partecipano rappresentanti politici e tecnici dell’amministrazione comunale. Per partecipare al tavolo tematico di discussione non è necessario intervenire ed è possibile spostarsi da un tavolo all’altro per seguire più discussioni. Al termine delle discussioni nei tavoli tematici, i report vengono sinteticamente presentati in plenaria. Tutti i report prodotti confluiranno nei materiali utili alla redazione di un “piano per le politiche della notte della Città di Bari”.

Ecco tutti gli incontri con i link per iscriversi:

Mercoledì 26 febbraio – “Spostarsi di notte a Bari: soluzioni per una città sempre connessa” con Domenico Scaramuzzi (assessore alla Cura del territorio e Mobilità sostenibile); Mercoledì 5 marzo – “Notte vivibile a Bari: sicurezza, legalità e welfare” con Carla Palone (assessora alla Vivibilità urbana), Nicola Grasso (assessore alla Legalità), Elisabetta Vaccarella (assessora al Welfare); Mercoledì 12 marzo – “Notte sostenibile a Bari: strategie per salvaguardare l’ambiente e l’igiene urbana” con Elda Perlino (assessora al Clima e alla Transizione ecologica); Mercoledì 19 marzo – “Vetrine accese di notte a Bari” con Pietro Petruzzelli (assessore allo Sviluppo locale); Mercoledì 26 marzo – “La notte si rinnova: rigenerazione urbana e nuovi spazi di aggregazione” con Giovanna Iacovone (vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana).

