Bari, lavori basole in via Sparano: al via ultimo intervento

Si avvicina all’epilogo l’intervento relavito a rafforzare la pavimentazione in basole, con materiali innovativi, in via Sparano. L’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi rende noto che lunedì 24 febbraio riaprirà al traffico il tratto di via Sparano compreso tra piazza Umberto e il primo isolato a partire da piazza Moro, contestualmente il cantiere si sposterà all’intersezione di via Sparano con via Putignani. Si tratta del quarto e ultimo intervento previsto dalla ripartizione Lavori Pubblici per migliorare la resistenza e la tenuta della pavimentazione in basole di via Sparano, grazie all’utilizzo di materiale di ultima generazione Mapestone (Mapei), studiato per migliorare le caratteristiche di resistenza ai carichi dei basolati sottoposti a traffico veicolare, maggiormente esposti a usura.

Come nei precedenti cantieri, le operazioni prevedono la rimozione delle basole e del massetto, la posa del nuovo sottofondo con il Mapestone e il conseguente riposizionamento delle basole rimosse. I lavori sono finanziati nell’ambito dell’accordo quadro biennale per l’adeguamento, la riqualificazione e la sistemazione delle strade in aree sottoposte a vincolo culturale.

“Da lunedì riapriamo al traffico via Crisanzio e spostiamo il cantiere in via Putignani: si tratta dell’ultimo intervento che abbiamo calendarizzato per rendere più resistenti gli incroci di una strada strategica, soggetta a una notevole pressione generata dal carico del traffico veicolare – spiega Scaramuzzi -. I lavori in via Putignani partiranno non appena riapriremo il tratto di via Sparano all’altezza di piazza Umberto, interessato dagli ultimi interventi. Chiediamo ancora qualche giorno di pazienza ai residenti e agli automobilisti, perché questo speciale materiale ha necessità di essere lasciato ‘sedimentare’ almeno un paio di settimane dopo la posa, senza essere calpestato, per permettere che si stabilizzi al meglio. Un ultimo sforzo e ancora qualche giorno di collaborazione ci permetteranno di conferire una maggiore resistenza alle basole, con un risparmio sui costi di manutenzione e un abbattimento della frequenza dei ripristini”.

Per consentire lo svolgimento del cantiere, da lunedì 24 e fino a fine lavori è istituita la chiusura della circolazione su via Putignani, nel tratto compreso tra via Andrea da Bari e via Melo. Come stabilito da ordinanza, è disposto inoltre il divieto di sosta e fermata su via Putignani (tratto compreso tra via Sparano e via Melo lato civici pari), il divieto di sosta e fermata su via Putignani (tratto compreso tra via Sparano e via Andrea da Bari lato civici dispari). L’avvio dei lavori potrebbe subire variazioni sulla base delle condizioni meteorologiche. Dai divieti sono esclusi i veicoli a servizio della ditta esecutrice dei lavori, i veicoli della Polizia Locale, delle forze dell’ordine, degli enti di soccorso pubblico e privato e dei Vigili del Fuoco, durante l’espletamento dei propri compiti istituzionali in servizio d’emergenza.

Foto repertorio