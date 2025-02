Bari, da oggi screening gratuiti al polo socio-sanitario

A partire da oggi, martedì 18 febbraio, negli spazi del Polo socio-sanitario di prossimità (in via Re David 76) si svolgeranno gli eventi collettivi di informazione ed educazione sanitaria e screening programmati per il mese di febbraio.

Gli incontri sono promossi dal Polo socio-sanitario di prossimità e organizzati da Psicologi per i Popoli Bari e Bat e Medici con l’Africa Cuamm Bari, in collaborazione con l’assessorato al Welfare del Comune di Bari. Dopo l’appuntamento di oggi sulle malattie infettive, martedì 25 febbraio gli screening proseguiranno con test su epatite B, C e sull’Hiv, mentre venerdì 28 febbraio ci sarà un incontro specifico sulle dipendenze patologiche da sostanze.

Di seguito, il programma dettagliato degli eventi:

Martedì 25 febbraio: Test in the city: test su Epatite B, Epatite C, HIV

Dalle ore 9.30 alle ore 13.30: screening infettivologici realizzati da Monica Fiorella, medico specializzanda in malattie infettive, Alessandra Vigna, medico specializzanda in malattie infettive, con il supporto di Alessandra Pepe, psicologa

Venerdì 28 febbraio: Dipende da te: focus sulle dipendenze patologiche da sostanze

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: condotto da Alessandra Pepe, psicologa e Chiara Turchiano, assistente sociale

Gli appuntamenti sono gratuiti e aperti a tutti. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo mail info@polosociosanitario.it.

Il Polo socio-sanitario di prossimità è un servizio che offre prestazioni gratuite di natura sociale e sanitaria, rivolte prioritariamente a persone in condizione di difficoltà socio-economica, tramite l’impiego di un’equipe multidisciplinare, costituita da medici, psicologi, assistenti sociali e mediatori culturali.

Il servizio realizza interventi di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce, svolgendo attività informative e di orientamento verso i presidi sanitari e sociosanitari del territorio.