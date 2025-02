Scoperta discarica abusiva, maxi sequestro nel Leccese

Nelle campagne di Racale, in provincia di Lecce, è stata scoperta e sequestrata un’area di circa 15mila metri quadrati, sottoposta a vincolo paesaggistico, dove un’impresa aveva realizzato edifici abusivi privi delle autorizzazioni necessarie in materia edilizia, paesaggistica e ambientale. Inoltre, sul sito era presente una discarica illegale contenente rifiuti speciali. L’operazione è stata condotta dal reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari, che ha individuato le irregolarità grazie a sofisticate attrezzature installate sui propri elicotteri. I rilievi sono stati poi approfonditi dai militari della sezione operativa navale di Gallipoli.

L’area è stata interamente sequestrata e il responsabile denunciato a piede libero. Tra le violazioni contestate, anche la realizzazione di scarichi di acque urbane non autorizzati in una zona soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Sempre a Racale, i finanzieri hanno sequestrato un altro lotto di 5mila metri quadrati, destinato ufficialmente alla frantumazione e al riciclo di materiali di scavo e demolizione, ma in realtà utilizzato come deposito illecito per lo stoccaggio e la gestione di rifiuti non autorizzati.

Foto repertorio