Lavori Aqp, al via risanamento rete idrica a Mola di Bari

Hanno preso il via questa mattina i lavori di Acquedotto Pugliese per il risanamento della rete idrica a Mola di Bari. L’intervento, finalizzato a ridurre le perdite e ottimizzare la distribuzione della risorsa idrica, prevede la sostituzione delle condotte più vecchie, il potenziamento di alcuni tratti strategici e l’installazione di dispositivi per il monitoraggio in tempo reale dei principali parametri idraulici, come portata e pressione. I lavori che interesseranno un tratto di rete della lunghezza di 17 km, distribuito su 120 strade, sono stati pianificati in coordinamento con l’amministrazione comunale per disciplinare la viabilità nelle aree interessate dai cantieri.

“Ringrazio Acquedotto Pugliese – dichiara Giuseppe Colonna, sindaco di Mola di Bari – per il corposo intervento programmato nel territorio, a cominciare da via Europa Unita, via Paolo VI, corso Italia, via Mattei e via Pietro Delfino Pesce. Lavori che consentiranno di migliorare notevolmente il livello della distribuzione dell’acqua nell’abitato. La collaborazione con Aqp ci consentirà, inoltre, nell’ottica di un più ampio quadro di risanamento, sostenibilità e risparmio di risorse, di migliorare sensibilmente la qualità dell’asfalto nel centro urbano”. Parole a cui fanno eco quelle del direttore dei lavori Aqp, Giovanni Netti. “Le opere pianificate a Mola di Bari – sottolinea Netti – sono di ampio respiro. Per ridurre i disagi dei cittadini e garantire una gestione efficiente del cantiere, i lavori non riguarderanno contemporaneamente tutte le strade, ma procederanno in modo progressivo, coinvolgendo zone opposte della città. Un approccio che consente di evitare la congestione del centro, limitare l’impatto sulla viabilità e assicurare una circolazione più fluida nelle aree sottoposte agli interventi”, ha concluso.

Il cantiere in corso a Mola di Bari, che avrà una durata di venti mesi e prevede un investimento di 8,8 milioni di euro, rientra in un più ampio piano di riqualificazione della rete idrica, del valore complessivo di 86 milioni di euro, che coinvolge altri 14 comuni della provincia di Bari: Casamassima, Locorotondo, Triggiano, Noci, Noicattaro, Putignano, Capurso, Alberobello, Cellamare, Adelfia, Conversano, Turi, Polignano a Mare e Rutigliano. Un importante investimento a conferma dell’impegno messo in campo da Acquedotto Pugliese per un servizio sempre più efficiente, in un’ottica di sviluppo sostenibile che tuteli e valorizzi la risorsa idrica.